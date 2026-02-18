Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
del grosso

Fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile e femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio. Questo il riepilogo dei match:

PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 15ª giornata

PALERMO WOMEN-CATANIA FEMMINILE

Domenica 22 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata

PALERMO-PESCARA

Sabato 21 febbraio, ore 12.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium

UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 3ª giornata

PALERMO-VIRTUS VOLA

Domenica 22 febbraio, ore 9.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata

EMPOLI-PALERMO

Domenica 22 febbraio, ore 14.00 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata

EMPOLI-PALERMO

Domenica 22 febbraio, ore 12.00 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 13ª giornata

PALERMO-CASARANO

Domenica 22 febbraio, ore 11.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 12ª giornata

FADA-PALERMO

Domenica 22 febbraio, ore 9.00 – Palermo, Campo Cingallegra

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 12 Femminile, 1ª giornata

CUS PALERMO-PALERMO-JSL BROLO

Domenica 22 febbraio, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo Universitario

Altre notizie

Screenshot 2026-02-18 212236

Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo monza 0-3 (79) palumbo ranocchia peda

Re Mida e il Professore: il nuovo volto del centrocampo rosanero

Angelo Giambona Febbraio 18, 2026
palermo modena 1-1 (58) tifosi

Palermo-Sudtirol: promo speciale per i tifosi rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T151047.592

Dopo Desplanches, il Pescara perde anche Caligara: salterà il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (106) campi allenamento

Palermo, seduta mattutina verso il Sudtirol: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file2 - 2026-02-18T143016.249

Pierozzi: «A Palermo calore incredibile. Cucina? Mi piace la pasta con le sarde»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file3 - 2026-02-18T143025.457

Pierozzi: «Vasic come un fratello per me»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file1 - 2026-02-18T141117.637

Pierozzi: «Che orgoglio indossare la maglia del Palermo. Con mio fratello Edoardo un legame unico»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 091338

Pescara, lacrime Desplanches: stagione finita per il portiere di proprietà del Palermo, arriva Sepe

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
aglietti

Aglietti: «In A Venezia e Monza. Ai playoff il Palermo può avere qualcosa in più delle altre»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
castori

Corriere dell’Alto Adige: “La svolta Südtirol. Numeri in crescita tra possesso e qualità”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Palermo Entella 3-0 (74)

Tuttosport: “Inzaghi punta sui finlandesi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

del grosso

Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 214753

Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 213613

Serie A: a “San Siro” Como avanti 1-0 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 212236

Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo monza 0-3 (79) palumbo ranocchia peda

Re Mida e il Professore: il nuovo volto del centrocampo rosanero

Angelo Giambona Febbraio 18, 2026