Palermo, setttore giovanile e femminile: il programma delle gare
Fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile e femminile del Palermo, con diverse formazioni rosanero pronte a scendere in campo tra sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio. Questo il riepilogo dei match:
PRIMA SQUADRA FEMMINILE
Serie C Femminile – Girone D, 15ª giornata
PALERMO WOMEN-CATANIA FEMMINILE
Domenica 22 febbraio, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 20ª giornata
PALERMO-PESCARA
Sabato 21 febbraio, ore 12.30 – Carini (PA), Centro Sportivo Pasqualino Stadium
UNDER 17 FEMMINILE
Campionato Under 17 Femminile – 3ª giornata
PALERMO-VIRTUS VOLA
Domenica 22 febbraio, ore 9.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata
EMPOLI-PALERMO
Domenica 22 febbraio, ore 14.00 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 19ª giornata
EMPOLI-PALERMO
Domenica 22 febbraio, ore 12.00 – Empoli (FI), Centro Sportivo Monteboro
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 13ª giornata
PALERMO-CASARANO
Domenica 22 febbraio, ore 11.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 12ª giornata
FADA-PALERMO
Domenica 22 febbraio, ore 9.00 – Palermo, Campo Cingallegra
UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Under 12 Femminile, 1ª giornata
CUS PALERMO-PALERMO-JSL BROLO
Domenica 22 febbraio, ore 10.00 – Palermo, Centro Sportivo Universitario