Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi dei match valevoli per i sedicesimi di finale di Champions League. Dopo i primi 45′, è ferma sul risultato di 1-1 l’Inter in casa del Bodo Glimt. Sbloccano il risultato al 20′ i padroni di casa con la rete di Fet, che sfrutta l’assist di Hogh battendo Sommer. Al 30′ arriva il pareggio dei nerazzurri, con la rete di Pio Esposito che riporta il risultato in equilibrio. Va al riposo in vantaggio per 2-0 l’Atletico Madrid, impegnato nella trasferta in Belgio contro il Club Brugge: decidono al momento l’incontro il rigore trasformato all’8′ da Alvarez e la rete il finale di tempo firmata da Lookman. Mentre, resta fermo sul risultato di 0-0 il match tra Olympiakos e Leverkusen. Di seguito i risultati parziali:

Bodo Glimt-Inter 1-1 (20′ Fet; 30′ Pio Esposito)

Club Brugge-Atletico Madrid 0-2 (8′ Alvarez; 45+4′ Lookman)

Olympiakos-Leverkusen 0-0