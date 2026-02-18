Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 214753

Si concludono i primi tempi dei match valevoli per i sedicesimi di finale di Champions League. Dopo i primi 45′, è ferma sul risultato di 1-1 l’Inter in casa del Bodo Glimt. Sbloccano il risultato al 20′ i padroni di casa con la rete di Fet, che sfrutta l’assist di Hogh battendo Sommer. Al 30′ arriva il pareggio dei nerazzurri, con la rete di Pio Esposito che riporta il risultato in equilibrio. Va al riposo in vantaggio per 2-0 l’Atletico Madrid, impegnato nella trasferta in Belgio contro il Club Brugge: decidono al momento l’incontro il rigore trasformato all’8′ da Alvarez e la rete il finale di tempo firmata da Lookman. Mentre, resta fermo sul risultato di 0-0 il match tra Olympiakos e Leverkusen. Di seguito i risultati parziali:

Bodo Glimt-Inter 1-1 (20′ Fet; 30′ Pio Esposito)

Club Brugge-Atletico Madrid 0-2 (8′ Alvarez; 45+4′ Lookman)

Olympiakos-Leverkusen 0-0

Altre notizie

file5 (64)

Champions League: PSG rimonta a Monaco, Real espugna Lisbona, Dortmund beffa l’Atalanta. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file6 (49)

Benfica-Real Madrid: partita interrotta 10 minuti per presunto insulto razzista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file3 - 2026-02-17T220211.886

Champions League, Dortmund-Atalanta 2-0 all’intervallo: tedeschi avanti dopo un avvio in ritardo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file2 - 2026-02-17T214615.731

Champions League: equilibrio a Lisbona, pioggia di gol tra Monaco e Psg. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Screenshot 2026-02-16 110345

Aleesami lancia la sfida all’Inter: «Il calcio italiano è il più bello di tutti. Mi manca il caldo di Mondello»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 16, 2026
file4 (81)

Marsiglia, ufficiale l’addio all’ex Palermo De Zerbi: risoluzione consensuale con il club

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
palermo modena 1-1 (62) tifosi

Repubblica: “La febbre a 90° esiste. Svelato il mistero del calcio che ci fa battere il cuore”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 6, 2026
Screenshot 2026-01-30 133759

Sorteggi Europa League: ecco l’avversario del Bologna. Tutti gli accoppiamenti

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 30, 2026
623652132_18559813174001760_538916579563358163_n

Europa League: Bologna avanti 1-0 a Tel Aviv, pari a reti bianche tra Roma e Panathinaikos dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 29, 2026
Screenshot 2026-01-28 224100

Champions League: vince l’Inter a Dortmund, il Napoli perde contro il Chelsea e viene eliminato. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026
Screenshot 2026-01-28 214831

Champions League: avanti 2-1 il Napoli contro il Chelsea, pari a reti bianche per Inter, Atalanta e Juventus dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 28, 2026

Tragedia in Portogallo: calciatore muore in campo a 27 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-18 214753

Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 213613

Serie A: a “San Siro” Como avanti 1-0 sul Milan dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 212236

Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
palermo monza 0-3 (79) palumbo ranocchia peda

Re Mida e il Professore: il nuovo volto del centrocampo rosanero

Angelo Giambona Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 173751

Lutto nel calcio italiano: trovato morto Christian Jidayi, aveva 38 anni

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026