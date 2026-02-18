Serie A: a “San Siro” Como avanti 1-0 sul Milan dopo i primi 45

Buona prima frazione di gioco da parte del Como , che a “San Siro” va al riposo in vantaggio per 1-0 sul Milan. Vantaggio meritato da parte della formazione di Cesc Fabregas, vicina anche al gol del doppio vantaggio.

Dopo un inizio di gara di studio tra le due compagini, al 25′ il Como sblocca il risultato con il goal di Vojovoda, annullato però per posizione di fuorigioco. I Lariani insistono alla ricerca del vantaggio, che arriva al 32′: clamoroso errore di Maignan che regala il pallone a Nico Paz, con l’argentino che ringrazia ed insacca.

Sei minuti più tardi il Como ha anche l’occasione di portarsi sul 2-0, con una punizione di Nico Paz pericolosamente deviata da Tomori che manda di poco in calcio d’angolo. La formazione di Fabregas va dunque al riposo avanti per 1-0 e cercherà di difendere il vantaggio nella ripresa.