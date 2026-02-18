Entella, Tirelli: «Contro il Palermo non meritavamo la sconfitta»

Intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, l’attaccante della Virtus Entella, Mattia Tirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo scorso match di campionato contro il Palermo:

«Contro il Palermo non meritavamo quella sconfitta – ha dichiarato l’attaccante – ma guardiamo oltre, cercando di ripetere una gara come quella contro il Cesena, consapevoli che il Catanzaro proverà ad avere il pallino del gioco»

Tirelli ha poi confessato la reazione del suo allenatore dopo la sconfitta contro i rosanero: «Chiappella è un validissimo allenatore, attaccato ai suoi ideali e bravo nel farti stare sereno, tranquillo, anche nei momenti di difficoltà come a esempio dopo il ko contro il Palermo»

Infine, sui suoi obiettivi e quelli della squadra: «La cosa che a me interessa è aiutare il gruppo, non mi prefisso dei numeri da raggiungere, ed è chiaro che prima di tutto dobbiamo arrivare alla salvezza. Dovremo quindi avere equilibrio sia nelle vittorie che nelle sconfitte, senza mai farsi prendere da eccessi di entusiasmo che portano poi alla superficialità ma senza neppure abbattersi»