Champions League: l’Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt, pari tra Atletico Madrid e Club Brugge. I risultati finali

Sono appena terminati i match di andata dei sedicesimi di finale di Champions League. Arriva un brutta sconfitta per l’Inter, che cade in casa del Bodo Glimt sul risultato di 3-1: decidono l’incontro per i padroni di casa le reti di Fet nel primo tempo e di Huage e Hogh nella ripresa. Per i nerazzurri serve a poco la rete del momentaneo 1-1 firmata da Pio Esposito. Match ricco di gol ed emozioni invece quello tra Atletico Madrid e Club Brugge, terminato sul risultato di 3-3 dopo un importante rimonta da parte dei padroni di casa. Vince anche il Leverkusen, che batte 2-0 l’Olympioakos. Di seguito il risultati finali:

Bodo Glimt-Inter 3-1 (20′ Fet; 30′ Pio Esposito; )

Club Brugge-Atletico Madrid 0-2 (8′ Alvarez; 45+4′ Lookman)

Olympiakos-Leverkusen 0-0