Seria A: al “Maradona” il Napoli batte 1-0 il Milan, decisivo Politano. La classifica aggiornata
Partono meglio i rossoneri, che al 13′ vanno vicini al gol del vantaggio: palla dentro per Pavlovic che anticipa Milinkovic-Savic ma non riesce a centrare la porta, non sfruttando la clamorosa uscita a vuoto del portiere serbo.
Al 26′ ci provano i partenopei: transizione di Lobotka che serve De Bruyne in area, ma il belga controlla male e il pallone finisce a fondo campo sprecando tutto. Al 35′ arriva un altra occasione per la formazione di Massimiliano Allegri, con la pericolosa conclusione di Nkunku che sfiora di poco il palo.
Ad inizio ripresa la formazione di mister Conte va subito vicina al vantaggio: De Bruyne prova la conclusione sinistro, sembra facile per Maignan che però non trattiene, sul pallone vagante arriva Giovane che non trova però il tap-in vincente.
Continuano a provarci i padroni di casa, che al 79′ trovano la rete del sorpasso con uno splendido sinistro al volo di Politano, che firma il gol del definitivo 1-0 regalando i tre punti agli azzurri.
Con questa vittoria il Napoli supera in classifica il Milan, portandosi a 7 punti dalla capolista Inter. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Inter — 72
Napoli — 65
Milan — 63
Como — 58
Juventus — 57
Roma — 54
Atalanta — 53
Bologna — 45
Lazio — 44
Sassuolo — 42
Udinese — 40
Torino — 36
Parma — 35
Genoa — 33
Fiorentina — 32
Cagliari — 30
Cremonese — 27
Lecce — 27
Verona — 18