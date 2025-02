Semplici presenta Sampdoria-Modena: «Affrontiamo squadra in salute»

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Modena, è intervenuto l’attuale tecnico dei blucerhiati Semplici per presentare il match:

«Affrontiamo una squadra in salute e di grande qualità, soprattutto in attacco. Sotto certi aspetti è una partita che sono curioso di affrontare per capire il nostro livello a questo punto perché affrontiamo un avversario tosto che ci sarà filo da torcere da affrontare al meglio. Non abbiamo ancora fatto nulla se non continuiamo. Post Cosenza? Più determinante di quella col Cosenza perché tutti ci aspettano al varco. Non basta il nome per vincere, dobbiamo mettere attributi. Spero che la squadra abbia capito come esprimere e cemertarsi verso il nostro obiettivo e mettere, domenica dopo domenica, punti per risalire. Sappiamo che nonostante la classifica chi gioca contro la Samp farà la partita della vita e pareggiare sotto l’aspetto mentale quello che gli avversari fanno contro di noi. Pedrola? E’ un rimpianto perché abbiamo fatto tutto per trattenerlo, lui aveva espresso alla proprietà il desiderio di partire anche prima del mio arrivo. Mi sono dovuto arrendere perché ho bisogno di giocatori che lottino per questa maglia, lui aveva questo desiderio di cambiare aria e l’abbiamo accontentato con dispiacere. Abbiamo preso altre strade e andiamo avanti così».