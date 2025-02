Calabro presenta Cosenza-Carrarese: «Avversario dalla grande organizzazione tattica»

Alla vigilia della sfida tra Cosenza e Carrarese è intervenuto l’attuale tecnico degli ospiti Calabro che ha presentato la sfida:

«Ho analizzato le ultime partite del Cosenza, e francamente non ho percepito i tipici segnali di una squadra in chissà quale stato di difficoltà o in crisi come, invece, sento riferire da più parti, tra gli addetti ai lavori. In realtà, in Calabria troveremo una compagine dalla grande organizzazione tattica, capace di rimanere con costanza all’interno della sfida ed abile a farsi valere nelle varie fasi e sviluppi della stessa. Inoltre, da non trascurare che ci attenderà uno stadio caldo, un tifo molto appassionato che supporterà, come sempre è accaduto, la propria squadra per tutto il match, perciò, non sarà affatto facile uscire dal “Marulla” raggiungendo quanto ci prefiggiamo, ossia il massimo. Nel corso degli ultimi anni, la storia parla chiaro e racconta di una squadra è sempre stata considerata per spacciata troppo presto, dimostrando di sapersi calare nelle avversità, a dimostrazione di un DNA preparato a stare in certi ambito di lotta per la salvezza, riuscendo comunque sempre a mantenere da anni la categoria. Peraltro, lo stesso fatto che non abbiano modificato in modo significativo la rosa attraverso il mercato di riparazione, non rappresenta necessariamente un punto a loro sfavore, anche perché spesso capita di constatare come rose stravolte dal calciomercato poi faticano a trovare un’identità e dunque a non essersi arricchite in termini di funzionalità».