Mandelli presenta Sampdoria-Modena: «Fondamentale riuscire a trattenere Palumbo»

Alla vigilia della sfida tra Sampdoria e Modena è intervenuto il tecnico dei cardellini Mandelli che ha presentato la prossima sfida:

«Mercato? Si è chiuso come speravamo e pensavamo, abbiamo sfoltito la rosa in reparti dove eravamo abbondanti e siamo riusciti a compensare la mancanza di un centrale mancino e di un esterno d’attacco mancino con gli arrivi di Vulikic e Kamate. Riuscire a trattenere un giocatore importante come Palumbo in questo momento della stagione è stato fondamentale, da qui alla fine della stagione Antonio ci darà ancora tanto. Sampdoria? Sappiamo bene quali sono le ambizioni dei blucerchiati, sarà una gara molto difficile. A gennaio hanno fatto un mercato importantissimo cambiando tanto, questo metterà loro un po’ di pressione. Tifosi? Ci dispiace tanto che la nostra gente domani non possa essere a Marassi, sappiamo quanto ci tengano a venire e quanto sia importante la loro presenza su tutti i campi. Speriamo di regalare loro una gioia da casa».