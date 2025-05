Scontri in Cremonese-Brescia: salgono a 38 i DASPO emanati

Forte segnale da parte della Questura di Cremona in merito agli scontri tra i tifosi della Cremonese e del Brescia, in occasione della sfida della 20esima giornata di Serie B andata in scena il 29 dicembre scorso e terminata 1 a 1, che si sono verificati fuori dallo stadio “Giovanni Zini”. Oltre ai 14 DASPO emanati già in precedenza, ne sono stati emessi altri 24, per un totale di 38. I tifosi in questione non potranno assistere alle manifestazioni sportive per periodi variabili da uno a dieci anni, con obbligo di firma al momento delle gare.

