Possanzini presenta Mantova-Carrarese: «Ci giochiamo tanto contro un avversario ben organizzato»

Domani sera, venerdì 9 maggio, Mantova e Carrarese si contenderanno dei punti pesantissimi che permetterebbe loro di archiviare definitivamente l’obiettivo salvezza. L’allenatore dei virgiliani, Davide Possanzini, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Stiamo vivendo bene l’attesa, sappiamo dell’importanza di questa gara e sono fiducioso. Dobbiamo affrontare questa gara come sappiamo, senza timore, con serenità e pronti a dare tutto quello che abbiamo, perché ci giochiamo tanto. L’aspetto emotivo avrà molto peso specifico, così come le energie nervose che saranno messe in gioco, ma dobbiamo restare concentrati e non lasciarci prendere da altri fattori. Dobbiamo tenere la testa sulla partita, usando equilibrio per ciò che potrebbe accadere durante le varie fasi e giocarcela con tranquillità, come sempre a modo nostro, fino alla fine andando a prenderci il risultato pieno».

Sulla Carrarese:

«È una squadra organizzata che anche all’andata ci ha messo in difficoltà e verrà qui per chiudere il discorso salvezza. Il Martelli pieno? Ci porterà entusiasmo e poi toccherà a noi trascinare il pubblico, ma questo sarà motivo anche di grande responsabilità. I miei calciatori, da uomini per bene, sanno quello che fanno e quanto ci tengono i tifosi a rimanere in categoria e vorremmo conquistarci sul campo questo traguardo».