Conference League: La Fiorentina ribalta il Betis con Gosens, avanti anche il Chelsea. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle semifinali di ritorno di Conference League. La Fiorentina, chiamata ad un’ottima prova dopo la sconfitta per 2 a 1 in Spagna nella sfida di andata, mette in difficoltà il Betis Siviglia, passato in vantaggio grazie alla rete di Anthony. I viola, però, reagiscono e trovano la rimonta grazie alla doppietta di Gosens, bravo a farsi trovare pronto su due calci d’angolo. Le due squadre si contenderanno l’accesso alla finalissima in cui, probabilmente, incontreranno il Chelsea, al momento avanti 1 a 0 sul Djurgarden grazie al gol di Dewsburry-Hall.

Di seguito i risultati parziali:

Fiorentina-Betis Siviglia 2-1

30′ Anthony, 34′, 82′ Gosens

Chelsea-Djurgarden 1-0 (and. 4-1)

38′ Dewsbury-Hall