Europa League: il Manchester e il Tottenham superano il Bilbao e il Bodo, sarà derby inglese in finale

Sarà Tottenham-Manchester United la finale di Europa League 2024-25. Le due inglesi, dopo i successi nelle gare di andata, si aggiudicano anche la semifinale di ritorno. Gli Spurs, che a Londra avevano superato il Bodo Glimt 3 a 1, vince anche in Norvegia: dopo un primo tempo a reti inviolate, le reti di Solanke e Porro firmano il successo dei londinesi. All’Old Trafford, invece, i Red Davils festeggiano un’altra vittoria rifilato all’Atletico Bilbao, passato in vantaggio al 31′ con Jareguizar. Nella seconda frazione di gioco arrivano i sigilli di Mount (doppietta), Casemiro e Hojlund che permettono al Manchester di giocarsi la finale contro il Tottenham, in programma mercoledì 21 maggio.

Risultati finali:

Manchester United-Ath.Bilbao 4-1 (and.3-1)

31′ Jareguizar, 72′, 91′ Mount, 80′ Casemiro, 85′ Hojlund

Bodo Glimt-Tottenham 0-2 (and. 1-3)

63′ Solanke, 68′ Porro