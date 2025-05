Conference League, Fiorentina-Betis ai supplementari: la vincente affronterà il Chelsea in finale

Fiorentina e Betis Siviglia dovranno passare dai supplementari per guadagnarsi un posto per la finale di Conference League, in programma mercoledì 28 maggio a Breslavia, in cui bisognerà affrontare il Chelsea. I londinesi, dopo l’1-4 della gara di andata, vincono anche la semifinale di ritorno contro il Djurgarden grazie alla rete di Dewsbury-Hall al 38′.

I viola, invece, partono da sfavoriti in seguito alla sconfitta per 2 a 1 in Spagna. Partenza difficile per i toscani, con il Betis che prova subito a sbloccare la gara. La Fiorentina cresce a poco a poco, sfiora l’1 a 0 con Comuzzo sugli sviluppi di un corner, ma sul ribaltamento di fronte Antony costringe De Gea a compiere una super parata. Scavallata la mezz’ora, l’ex Manchester porta avanti gli spagnoli su calcio di punizione: un episodio che accende i viola, soprattutto Robin Gosens che, su due corner, indossa i panni da bomber e realizza la doppietta personale. Nella ripresa si assiste ad un match vivace ma con meno occasioni, anche se De Gea compie un altro intervento prodigioso nuovamente su Anthony nei minuti finali. La gara verrà decisa ai supplementari.