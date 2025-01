Schira: “Sudtirol, contatti col Bologna per Pyyhtiä”

Il Sudtirol mette gli occhi in casa Bologna per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato su TuttoB.com, il club biancorosso avrebbe avviato i contatti con gli emiliani per Niklas Pyyhtiä, giocatore finlandese che nella passata stagione ha vestito la maglia della Ternana con la formula del prestito. L’idea del Sudtirol è di riportare in cadetteria il giovane centrocampista con la stessa modalità degli umbri, puntando su di lui a titolo temporaneo fino a giugno.

