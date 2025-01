Cosenza: ricca offerta dall’Arabia ma Guarascio fa muro. La situazione

Eugenio Guarascio non ha intenzione di vendere il Cosenza, finito da tempo nel mirino di un fondo arabo. Secondo “Il Quotidiano del Sud” i tifosi si chiedono i motivi per i quali il numero uno dei calabresi stia snobbando la ricca offerta ricevuta, considerato che i possibili acquirenti avrebbero garantito anche un calciomercato importante, per permettere ai rossoblù di competere per la lotta salvezza in maniera più attrezzata: due fattori sinonimo di garanzia per il progetto del Cosenza. Per cui la piazza spera di ricevere chiarezza in merito ai contatti avuti tra Guarascio e il fondo arabo per comprendere le cause della mancata cessione del club.

