Perinetti: «Bari? A Palermo nel secondo tempo ha dominato. Ha identità forte»

Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo dei rosanero, si è espresso a Repubblica per parlare di vari temi. In particolare il ds si è espresso sulla situazione che riguarda il mercato ma anche sul Bari.

«Oggi in tanti cercano l’attaccante sul mercato, ma chi ce li ha se li tiene stretti. A maggiore ragione, servirebbe un’idea. A gennaio è quasi impossibile trovare uno che faccia tanti gol. Ci vuole fortuna e sperare che qualcuno esploda all’improvviso, magari trovandosi nel contesto giusto. Ho visto la squadra nella recente trasferta di Palermo: ha perso, ma nel secondo tempo ha dominato. Mi piace perché ha un’identità molto forte, a conferma che il tecnico Moreno Longo è molto preparato».