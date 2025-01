Cittadella, Marchetti: «Dobbiamo rimanere attenti e umili»

Il Cittadella ha avviato la sessione di mercato con la cessione di Magrassi al Milan Futuro, come anticipato ieri. Ulteriori operazioni sono in fase di definizione, con l’obiettivo di adattare la squadra al nuovo assetto tattico.

«Abbiamo apportato qualche modifica a livello tattico», ha dichiarato il direttore generale Stefano Marchetti, come riportato dal Corriere Veneto. «La soluzione a tutti i problemi è il risultato. Sul mercato? Qui seguiamo sempre una linea precisa. Sicuramente interverrò sia in uscita che in entrata, ma saranno operazioni per completare, non per stravolgere il Cittadella», ha aggiunto Marchetti.

Dopo alcuni giorni di pausa, la squadra guidata da Dal Canto tornerà ad allenarsi domani per prepararsi alla ripresa del campionato, prevista per il 12 gennaio contro il Cesena. «Dobbiamo rimanere attenti e umili», ha concluso Marchetti. «Le insidie sono sempre dietro l’angolo».