Udinese, Nani: «Non prendiamo in considerazione offerte per Lucca»

In un’intervista rilasciata ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, nella rubrica “A tu per tu”, Gianluca Nani, uomo mercato di Udinese e Watford, ha fatto il punto sulla stagione e sulle prospettive future dei due club.

Che mercato sarà per entrambe le squadre? «Mi aspetto che qualche giocatore andrà a giocare, sia dell’Udinese che del Watford. Poi la filosofia della famiglia Pozzo impone di anticipare la concorrenza e quindi stiamo lavorando per giugno».

Lorenzo Lucca può essere un uomo mercato per gennaio? «Non prendiamo in considerazione offerte. E in una fase di crescita ed è perfettamente coinvolto nel progetto. È un giocatore forte e come tutti desta interessa».

Lotta per lo scudetto: Gianluca Nani su chi punta? «Juve e Milan sono attardate. L’Atalanta ha l’entusiasmo della prima volta. L’Inter è abituata a questo genere di performance e ci sono buone ragioni affinché possa pensare di vincere ancora. E poi c’è il Napoli che in panchina ha una grande guida, come Antonio Conte, oltre ad avere un ottimo organico».