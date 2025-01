Calciomercato Palermo: Peda nel mirino del Foggia

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Foggia è attivo sul mercato di gennaio alla ricerca di rinforzi mirati, con particolare attenzione al reparto difensivo.

Uno dei profili finiti nel mirino del club rossonero è Patryk Peda, difensore centrale polacco classe 2002, attualmente in forza al Palermo.

Peda vanta già esperienza in Serie C, avendo militato nella SPAL. Tuttavia, con i rosanero ha trovato poco spazio in questa stagione, collezionando appena 3 presenze. Seguiranno aggiornamenti sull’eventuale trattativa.