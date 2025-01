Pedullà: “Ribaltone confermato: De Sanctis nuovo flop, arriva Osti”

Come riportato dal giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, ribaltone confermato in casa Palermo. La posizione di Morgan De Sanctis al Palermo era in bilico già da diversi giorni. Il club rosanero stava valutando due profili per la sostituzione: Carlo Osti e Francesco Marroccu.

Alla fine, la scelta è ricaduta su Osti, segnando così un nuovo passo falso per De Sanctis dopo l’esperienza negativa a Salerno. Per quanto riguarda la guida tecnica, nonostante la crisi di risultati, Alessio Dionisi è stato confermato sulla panchina del Palermo.