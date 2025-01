Di Marzio: “Palermo, in arrivo Osti come ds. Dionisi verrà confermato”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha scelto di affidare il ruolo di direttore sportivo a Carlo Osti. L’ex dirigente di Atalanta e Sampdoria è atteso in città già nella giornata di sabato per iniziare la sua nuova avventura in rosanero.

La società siciliana, inoltre, ha deciso di confermare in panchina Alessio Dionisi, escludendo così qualsiasi ipotesi di cambio alla guida tecnica.

Dopo 20 giornate di campionato, il Palermo occupa l’undicesima posizione in classifica con 24 punti.