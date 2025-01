Calciomercato Cesena: sfida al Mantova per Bonfanti

Il Cesena sfrutterà la sessione di mercato invernale per rivoluzionare leggermente la rosa e per regalare qualche innesto di spessore a mister Michele Mignani. Con Saber Hraiech e Matteo Piacentini in direzione Trapani e Triestina, l’olandese Sydney van Hooijdonk è anche pronto a salutare i bianconeri per lasciare spazio ad un nuovo attaccante. Secondo “Il Resto del Carlino“, l’obiettivo principale degli emiliani è Nicholas Bonfanti, 22enne scuola Inter, attualmente al Pisa. Chiuso dall’ottimo rendimento di Alexander Lind, il giocatore può lasciare i toscani in prestito. Su di lui c’è anche il Mantova.

