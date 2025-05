Schira: “Aurelio nel mirino del Bologna”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Schira, il Bologna starebbe osservando da vicino le prestazioni dell’ex calciatore rosanero, adesso allo Spezia, Giuseppe Aurelio. Il calciatore è attualmente di proprietà del Palermo ma in prestito allo Spezia che possiede il diritto di re-compra del cartellino.

L’esterno mancino si è messo in mostra in tutta la stagione degli aquilotti ma in particolar modo anche nella gara playoff degli aquilotti. Bisognerà comprendere quale sarà la volontà dei bianconeri sul suo cartellino prima che il Bologna possa intavolare una trattativa concreta.