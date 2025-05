Il Palermo punta Lovisa? Langella (pres. Juve Stabia): «Ha un contratto, dopo il 6 giugno vedremo il da farsi»

Il presidente della Juve Stabia è intervenuto pubblicamente durante la festa organizzata a Castellammare di Stabia per celebrare la stagione delle Vespe, il presidente ha parlato anche del futuro di Pagliuca e Lovisa: quest’ultimo accostato proprio ai rosanero. Riportiamo le dichiarazioni riprese da stabiachannel.it:

«Il futuro di Pagliuca e Lovisa? I contratti in Italia devono valere. Entrambi hanno un altro anno con noi. Dopo il 6 ci sediamo con tutti e vedremo il da farsi. Lavoreremo incessantemente per costruire una squadra degna di questo campionato, che si prospetta più difficile di quello uscente. È arrivato il momento che qualcuno si faccia avanti. È un club risanato, riconosciuto più di ieri. Faccio sempre un appello alle imprese locali, che credono in questo progetto importante. Un progetto che dà una visibilità importante al territorio. È un peccato per qualche soldo non portarlo avanti. La Brera Holdings? Abbiamo solo rimandato».