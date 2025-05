Serie B, la finale playoff di ritorno Spezia-Cremonese a Colombo

Andrea Colombo di Como dirigerà la finale di ritorno dei play off di Serie B fra Spezia e Cremonese in programma domenica sera al Picco di La Spezia. A renderlo noto l’Aia mediante la seguente nota ufficiale:

“Si rendono noti i nominativi di arbitro, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno la gara valida per la finale di ritorno dei playoffs per l’ammissione al Campionato di Serie A Enilive, in programma domenica 1 giugno.

Spezia – Cremonese H. 20.30

Colombo

Carbone – Perrotti

Iv: Collu

Var: Marini

Avar: Paterna”.