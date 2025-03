Sassuolo-Bari, Longo: «Serve desiderio di vittoria per puntare ai playoff»

Al termine della sfida tra Sassuolo e Bari, finita sul punteggio di 1-1, è intervenuto l’attuale tecnico dei pugliesi Longo che ha espresso la propria analisi sul match:

Mister, la sua analisi sulla sfida?

«Complimenti ai ragazzi, una partita importante contro un avversario che non aveva bisogno di presentazioni. Primo tempo di personalità, abbiamo aggredito il Sassuolo quando potevamo e gli abbiamo tolto spazio e profondità. Bene con il palleggio, siamo venuti fuori con il gioco e abbiamo lavorato bene sulla profondità. Nella ripresa la nostra intensità è calata ed è venuta fuori la qualità del Sassuolo; a parte una palla di testa di Lovato, non ci sono stati grandi pericoli.

A cosa ambisce la sua squadra?

«I ragazzi hanno letto bene la partita e i momenti delle pressioni. Le due punte? Hanno lavorato bene, l’intesa più migliorare e trovare ottimi sviluppi. Avevamo bisogno di una condizione in crescita da parte di Lasagna, anche Novakovich sta rientrando dall’infortunio e Favilli non è ancora disponibile; se siamo in condizione possiamo farlo. La squadra ha dimostrato di potersela giocare con tutti, la partita di oggi ci deve dare ulteriore forza e ci deve permettere di lavorare con ancora più convinzione, partita dopo partita. Non poniamoci limiti, guardiamo partita dopo partita. Bisognava garantirsi solidità in campionato, la squadra deve desiderare di stupire e centrare vittorie importanti per entrare nel lotto playoff».