Sassuolo-Bari, Grosso: «Pari risultato giusto»

Al termine della sfida tra Sassuolo e Bari, finita 1-1, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso. L’allenatore ha espresso la propria analisi sulla sfida:

Pareggio tra Sassuolo e Bari, in cosa ha sofferto la sua squadra?

«Non è stato uno dei nostri migliori primi tempi, abbiamo sofferto la mancanza di ritmo ed energia, e in questo campionato se abbassi i giri puoi andare incontro a delle difficoltà. Senza subire grandissime azioni nel primo tempo non abbiamo fatto bene, nella ripresa poi anche con un po’ di confusione abbiamo trovato il pari meritato».

La sostituzione di Berardi?

«Berardi non ci doveva essere, ha stretto i denti, aveva la febbre, pensavo non fosse nemmeno a disposizione. Poi nel secondo tempo sono entrati Volpato e Verdi e abbiamo anche mancato l’occasione per fare il 2-1. Chi è entrato ha messo energia. Abbiamo alzato i giri con tutti i ragazzi e abbiamo creato difficoltà all’avversario».

L’intervento del Var ha spezzato il ritmo?

«Il fallo che ha chiesto l’intervento del VAR ha staccato il ritmo? “Non mi era sembrato un fallo, anche dal vivo, prima forse c’era stato un fallo peggiore ma era scivolato. Non era un fallo da rosso e l’arbitro ha cambiato idea. Non mancava tanto, eravamo sull’onda dell’entusiasmo, poi la partita si è un po’ sopita. Ci teniamo il punto e nei numeri abbiamo fatto meglio noi ma nella modalità hanno fatto meglio loro e penso che il risultato sia giusto per quanto visto».