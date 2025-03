Frosinone, guai per Bianco: stop anche per Koutsuopias

Altri problemi a centrocampo per il Frosinone. Dopo l’infortunio di Bohinen e la squalifica di Koné, contro il Brescia sarà assente anche Koutsoupias. Come spiegato da Bianco nella conferenza post gara, il calciatore ha subito un infortunio muscolare, all’adduttore, e quasi certamente non sarà presente nella prossima sfida contro le rondinelle.

Bisognerà comprendere, tenuto conto delle numerose assenze, se il tecnico deciderà di apportare modifiche tattiche per cercare soluzioni utili e rapide in vista dell’ennesimo match difficile della stagione.