Sassuolo-Bari, Lasagna: «Questa squadra merita i playoff»

Al termine dalla sfida tra Sassuolo è Bari, finita 1-1, è intervenuto l’attuale attaccante dei pugliesi Lasagna che ha espresso la propria analisi:

Pari e gol, che gara è stata?

«È molto importante aver ritrovato il gol, non segnavo da tempo e per un problema muscolare avevo faticato a trovare ritmo. Il Sassuolo nel secondo tempo è cresciuto, ha messo giocatori freschi e questo ci ha abbassato. Lavoriamo da poco con due punte, è una cosa che dovremmo affinare. Bonfanti? È importante avere un appoggio, mi aiuta, giocare da solo risulta più difficile».

Prestazione importante da parte vostra?

«Questa squadra merita i playoff, non raggiungerli sarebbe una brutta cosa, noi abbiamo questo obiettivo. Nel gol c’era cattiveria e voglia di tornare a segnare, ci sono andato con molta rabbia, mi mancava. I trequartisti? Ci aiutano in allenamento per farci arrivare bene alla partita. Penso di stare bene, ma ancora posso raggiungere una forma migliore. Giocare di più mi aiuta, la mia stagione la valuto bene, anche se l’infortunio mi ha tenuto fuori un pò».