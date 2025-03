Cittadella-Sudtirol, Dal Canto: «Mi scuso per la prestazione»

Pomeriggio difficilissimo per il Cittadella al Tombolato. La squadra di Dal Canto crolla per 1-5 contro il Sudtirol, e in sede di conferenza stampa Dal Canto ha voluto esprimere la propria analisi:

Sconfitta pesante, la sua analisi sul match?

«Non so cosa dire dopo un 1-5. Il primo tempo non lasciava presagire una sconfitta simile, anche se nel primo tempo abbiamo fatto una miriade di passaggi all’indietro. Abbiamo denotato timore, qualcosa che frizza c’è. Quando prendi tre gol in 3′ diventa tutto troppo difficile. Non vedo problemi tecnici. Nel tutto contro di deresponsablizziamo e facciamo cose positive. Al contrario in casa manca un aspetto fondamentale, che ci facciamo imporre dagli avversari il loro ritmo. Abbiamo provato di tutto in casa, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Non so se lo risolveremo da qui alla fine, ma dobbiamo trovare la maniera di non fare figure sciagurate come quella contro il Südtirol. Siamo stati molli nel cervello, c’è troppa differenza tra casa e fuori».

Credete alla salvezza diretta?

«Queste cose succedono, ma è spiegabile con il fatto che molli. Quando subentrano i cattivi pensieri, può succedere di tutti. Non posso fare commenti tecnici, la gara fino ai 3 gol era una gara in equilibrio. Non vedo nel nostro gruppo, quando viene assalito dalle pressioni, che possa uscire da questa situazione, altrimenti faccio un colabrodo che non finisce più. Capisco la delusione di tutti e mi scuso per la prestazione. Non dobbiamo mollare. Abbiamo altre 9 chance per salvarci, magari giocandocela meglio. E ripeto: la salvezza passa anche per qualche vittoria in casa. Quello che mi preme è trovare una soluzione per dare serenità ai giocatori al Tombolato».