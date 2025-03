Salernitana, Soriano: «Vogliamo salvarci, ci crediamo»

Importante successo quello di ieri da parte della Salernitana contro il Modena. Per parlare della sfida e dell’obiettivo della squadra, si è espresso ai microfoni di LiraTv il centrocampista granata Roberto Soriano:

Vittoria importante contro il Modena, la tua analisi?

«E’ stata una vittoria importantissima, voluta tantissimo. La squadra ci teneva, soprattutto dopo l’incontro con i tifosi. Abbiamo voglia di salvarci, la squadra sta facendo quello che deve. Da lunedì dobbiamo pensare solo al Bari perché la classifica non è cambiata molto. Ci siamo avvicinati alla zona salvezza, ma siamo sempre al penultimo posto. Questa vittoria ci dà fiducia per continuare a lavorare».

E’ andato in rete con un ottimo tiro, contento per il gol?

«Sono stato fortunato, quando ho visto la palla non ci ho pensato due volte, ho tirato e per fortuna è andata bene. A me interessa la squadra, a tutti fa piacere trovare la rete, ma l’importante è la vittoria e l’impegno messo in campo».

La salvezza diretta è ancora possibile?

«La squadra ci crede, si vede. I tifosi ci sono sempre stati e ci saranno sempre. Noi ne siamo grati e cercheremo di renderli felici. Le ultime gare dobbiamo affrontarle come oggi. Tutti uniti con la convinzione di poter far bene».