Serie C Girone C: Casertana e Benevento si dividono la posta, il match termina 1-1. La classifica aggiornata

Termina il match valevole per il campionato di Serie C girone C tra Casertana e Benevento. Si accende subito il match con diverse occasioni nei primissimi minuti di gioco, la sfida si sblocca subito: Vano al 22′ insacca in rete portando in vantaggio i padroni di casa. Il Benevento non ci sta e riesce a trovare la via del pari grazie alla rete di Manconi che al 29′ mette tutto in equilibrio. All’intervallo è 1-1.

Nella ripresa, le occasioni sono numerevoli soprattutto in favore degli ospiti. La Casertana sembra accontentarsi del pari e pensa prevalentemente a difendere il punteggio. Al triplice fischio il risultato è di 1-1.

CLASSIFICA

Audace Cerignola – 61

Avellino – 58

Monopoli – 52

Benevento – 48

Crotone – 46

Potenza – 45

Catania – 41

Picerno – 39

Giugliano – 38

Trapani – 38

Sorrento – 35

Cavese – 34

Foggia – 33

Juventus U23 – 33

Altamura – 30

Latina – 27

Casertana – 24

ACR Messina – 15

Turris – 5

Taranto – 0