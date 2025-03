Serie A: il rigore di Retegui sblocca il match, Juventus-Atalanta è 0-1 all’intervallo

Termina il primo tempo della sfida valevole per il campionato di Serie A tra Juventus e Atalanta con inizio ore 20.45. Partita divertente fin dai primi momenti di gioco. Non sono grandissime le occasioni a favore di entrambe le squadra, ma comunque i capovolgimenti di fronte non mancano. A sbloccare la gara è Retegui: Sozza, arbitro della sfida, vede un tocco di mano in area juventina da parte di McKenny e fischia calcio di rigore, si presenta il 32 che dagli 11 metri è implacabile. All’intervallo è 0-1.

