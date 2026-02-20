Santana a sorpresa: l’ex rosa è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Arriva un colpo a sorpresa per il Palermo Calcio Popolare, club del girone A di Prima Categoria siciliana. Attraverso un comunicato, la società verderosanero ha ufficializzato l’arrivo come nuovo allenatore dell’ex Palermo, Mario Alberto Santana.

L’argentino ha vestito la maglia rosanero per vari anni, dalla Serie D alla Serie A, lasciando un segno indelebile nei cuori dei tifosi del Palermo. Nel 2023 per lui anche un avventura di alcuni mesi in Eccellenza tra le fila dell’Athletic Palermo.

Santana è adesso pronto per questa sua nuova avventura in un club palermitano. Il Palermo Calcio Popolare è attualmente ultimo in classifica nel suo girone, ma l’allenatore argentino proverà a portare il suo contributo per fare uscire la squadra dai bassi fondi della classifica, con una possibilità di vederlo anche in campo nel ruolo di allenatore-giocatore.

 

