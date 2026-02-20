Serie B: Frosinone e Empoli vanno al riposo sul risultato di 1-1

Vanno al riposo sul risultato di 1-1 Frosinone e Empoli, dopo una prima frazione di gioco ricca di emozioni. Primo tempo equilibrato, in cui gli azzurri hanno più volte avuto l’occasione del doppio vantaggio, ma nel finale di tempo sono stati raggiunti dal gol di Ghedjemis.

Inizio di match frenetico, con il Frosinone che al 17′ ha la prima occasione dell’incontro: conclusione di Kvernadze deviata, Raimondo la aggancia in area ma non trova la porta di Fulignati da due passi, con Lovato decisivo nell’ostacolare il centravanti azzurro.

Al 18′ arriva la rete del vantaggio dell’Empoli: servito da Ebuehi, Shpendi che accende un duello con Calvani, che gli tira la maglia, ma l’ex Cesena tiene palla e batte Palmisani in uscita. Due minuti dopo arriva subito l’occasione del raddoppio per gli uomini di Dionisi, con un destro dal limite di Elia che sfiora il palo.

I toscani continuano a premere sul pedale dell’acceleratore, andando al 35′ nuovamente vicini alle rete del 2-0: Obaretin raccoglie nell’area del Frosinone, cerca la conclusione di potenza ma si stampa sulla traversa. Nel finale di tempo arriva la beffa per l’Empoli, con Ghedjemis che regala il gol del pareggio ai ciociari.