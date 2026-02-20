Serie A: Sassuolo avanti 2-0 sul Verona dopo i primi 45
Va al riposo in vantaggio per 2-0 il Sassuolo, impegnato nel match casalingo contro il Verona. Buona prima frazione di gioco da parte degli uomini di Fabio Grosso, meritatamente in vantaggio dopo i primi 45.
Dopo un primo quarto d’ora di studio tra le due squadre, al 16′ arriva la prima occasione del match per il Verona con Sarr che calcia a botta sicura trovando l’opposizione decisiva di Couibaly, il quale sporca la sfera mandandola oltre la traversa.
Al 40′ arriva la rete del vantaggio da parte del Sassuolo: Laurientè scappa sulla sinistra e appoggia al centro per l’arrivo a rimorchio di Pinamonti, che batte Montipò con un piattone preciso. Quattro minuti più tardi arriva anche la rete del raddoppio neroverde, con Berardi trova il tap-in vincente dopo il rigore sbagliato, mandando la sua squadra al riposo sul parziale di 2-0.