Modena, Sottil verso la Juve Stabia: «Questo scontro diretto che ci deve caricare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 215012

«La Juve Stabia non è per me una sorpresa – ha dichiarato il tecnico – lo scorso anno ha fatto la semifinale playoff, e la struttura della squadra più o meno è la stessa: hanno qualità, identità, è una squadra ben allenata, con concetti. E la prova di tutto questo è la classifica che hanno»

Sottil si è poi soffermato sul manto erboso del “Menti”: «Si dice che il campo sia un loro vantaggio, ma per me in realtà è un sintetico che li penalizza, proprio per le tante qualità che hanno. A ogni modo sappiamo dove andiamo e chi affrontiamo, ma questo non deve essere un alibi, abbiamo da fare la nostra partita»

E sul match, il tecnico aggiunto: «È una gara importante, uno scontro diretto: questo ci deve caricare, non dare ansia. Ci siamo preparati bene, con grande serenità e ritmo, siamo tutti pronti e concentrati»

Poi, uno sguardo agli indisponibili: «Non ci saranno Pyyhtia e Sersanti, e l’uscita di Magnino, quasi inaspettata ma capibile, ci lascia un centrocampo un po’ rimaneggiato, ma abbiamo comunque alternative interessanti. Tanto non è il modulo che conta, quanto la copertura degli spazi»

Infine, su cosa servirà Sottil non ha dubbi: «Dobbiamo essere una squadra intelligente, che si adatta subito: se vado in montagna quando c’è neve con le infradito ho sbagliato tutto, non posso poi lamentarmi se ho freddo ai piedi. Se vado a Castellammare so che tipo di campo trovo e devo essere pronto»

Altre notizie

Screenshot 2026-02-20 212358

Serie B: Frosinone e Empoli vanno al riposo sul risultato di 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini si presenta: «Serve concretezza. In B decide l’episodio»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova-Bari, Andreoletti: «Scontro diretto, vogliamo recuperare i punti dell’andata»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file3 - 2026-02-20T135325.465

Ardemagni: «La promozione diretta se la giocano Frosinone, Venezia e Monza»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Vietato abbassare la guardia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
file2 - 2026-02-20T121925.347

Reggiana, Micai carica l’ambiente: «Uniti per raggiungere l’obiettivo minimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
masiello-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Masiello per fermare Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Petagna

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

Gravina lancia la PGMOL italiana: rivoluzione arbitrale dal 2026-27

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo carrarese 5-0 (124) pallone

Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
86c56f9e47559fdcb7a6c6e7d4763fbe-28284-oooz0000

Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
longo conferenza bari

Bari, Longo: «Non siamo squadra. A Padova per reagire»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-20 215012

Modena, Sottil verso la Juve Stabia: «Questo scontro diretto che ci deve caricare»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 213542

Serie A: Sassuolo avanti 2-0 sul Verona dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-20 212358

Serie B: Frosinone e Empoli vanno al riposo sul risultato di 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
1816669

Santana a sorpresa: l’ex rosa è il nuovo allenatore del Palermo Calcio Popolare

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Palermo-Südtirol: superata quota 23mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026