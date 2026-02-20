Modena, Sottil verso la Juve Stabia: «Questo scontro diretto che ci deve caricare»

«La Juve Stabia non è per me una sorpresa – ha dichiarato il tecnico – lo scorso anno ha fatto la semifinale playoff, e la struttura della squadra più o meno è la stessa: hanno qualità, identità, è una squadra ben allenata, con concetti. E la prova di tutto questo è la classifica che hanno»

Sottil si è poi soffermato sul manto erboso del “Menti”: «Si dice che il campo sia un loro vantaggio, ma per me in realtà è un sintetico che li penalizza, proprio per le tante qualità che hanno. A ogni modo sappiamo dove andiamo e chi affrontiamo, ma questo non deve essere un alibi, abbiamo da fare la nostra partita»

E sul match, il tecnico aggiunto: «È una gara importante, uno scontro diretto: questo ci deve caricare, non dare ansia. Ci siamo preparati bene, con grande serenità e ritmo, siamo tutti pronti e concentrati»

Poi, uno sguardo agli indisponibili: «Non ci saranno Pyyhtia e Sersanti, e l’uscita di Magnino, quasi inaspettata ma capibile, ci lascia un centrocampo un po’ rimaneggiato, ma abbiamo comunque alternative interessanti. Tanto non è il modulo che conta, quanto la copertura degli spazi»

Infine, su cosa servirà Sottil non ha dubbi: «Dobbiamo essere una squadra intelligente, che si adatta subito: se vado in montagna quando c’è neve con le infradito ho sbagliato tutto, non posso poi lamentarmi se ho freddo ai piedi. Se vado a Castellammare so che tipo di campo trovo e devo essere pronto»