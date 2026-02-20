Trapani, Antonini: «Entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto»

Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto

Attraverso i propri profili social ufficiali, il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è tornato a parlare dopo che la Corte d’Appello Federale ha respinto il ricorso del club in merito ai 7 punti di penalizzazione. In merito agli 11 punti tolti ai granata, il presidente è sicuro che entro la fine del campionato saranno restituiti.

Questo il messaggio del presidente granata:

“Respinta la richiesta della procura di avere ulteriori punti di penalizzazione con la recidiva. Pertanto il 9 Marzo lo stesso argomento non avrà estremi su cui discutere; Una grande vittoria; In mancanza delle motivazioni della sentenza della commissione tributaria sulla sospensiva ottenuta dal Trapani Calcio, il Tribunale non può giudicare e quindi ha respinto la nostra richiesta di riavere i primi 3 punti; Aspetteremo le motivazioni per andare direttamente al collegio del Coni che non potrà che sospendere prima i 3 e poi gli 8 punti;
A chi aspettava altro oggi (c’è addirittura chi scrive impunemente che il 9 c’è il rischio esclusione dimostrando non solo una clamorosa ignoranza dei fatti ma anche una speranza di vederci eliminare) gli auguro una bella vacanza sino a luglio con pernacchia accompagnatoria! La verità ci renderà liberi. Facciamo un ulteriore chiarimento visto le innumerevoli minchiate che sto leggendo;
1- Oggi si discuteva ESCLUSIVAMENTE sulla penalizzazione di 7 punti inflitta il 16 ottobre; Ricorso presentato dalla Procura Federale sui mancati pagamenti a giocatori ed incentivi all’esodo che è stato Respinto ! E che era uno dei due ulteriori motivi di discussione del 9 Marzo, anche per la recidiva , che pertanto essendo ora passato in giudicato nella giustizia sportiva non potrà portare ad altri punti o squalifiche dal campionato; Quindi rimarrà da discutere solo il famoso tema della Agenzia delle Entrate!
2- Nostro appello era specificatamente orientato soprattutto su 3( e non 15) punti legati al tema della Agenzia delle Entrate; Ovviamente essendo ancora le motivazioni della commissione tributaria non uscite, il TFN non può esprimersi e sospendere, pertanto sarà oggetto di discussione sia il 9 Marzo ( dove sicuramente usciranno le motivazioni e quindi andremo in questi giorni a chiedere di eliminare questa udienza che sarà di fatto inutile) che press il Collegio di Garanzia del Coni;
Ora, chi vuole fare e seguire questo terrorismo psicologico dietro ai vari c****ri di turno faccia pure; La verità è semplice. Noi entro la fine del campionato riavremo gli 11 punti che ci hanno tolto perché lo dice la legge, non Valerio Antonini. Il resto suggerisco di usarlo come arredo da bagno

