Serie B: il Frosinone pareggia 2-2 contro l’Empoli, Palermo a -5 dal secondo posto. La classifica aggiornata
Termina sul risultato di 2-2 al “Benito Stirpe” il match tra Frosinone e Empoli. Dopo un incontro combattuto e ricco di emozioni, le due squadre devono accontentarsi di un punto a testa,
Inizio di match frenetico, con la rete del vantaggio dell’Empoli che arriva al 18′: servito da Ebuehi, Shpendi accende un duello con Calvani, che gli tira la maglia, ma l’ex Cesena tiene palla e batte Palmisani in uscita. Due minuti dopo arriva subito l’occasione del raddoppio per gli uomini di Dionisi, con un destro dal limite di Elia che sfiora il palo.
I toscani continuano a premere sul pedale dell’acceleratore, andando al 35′ nuovamente vicini alle rete del 2-0: Obaretin raccoglie nell’area del Frosinone, cerca la conclusione di potenza che si stampa sulla traversa. Nel finale di tempo arriva la beffa per l’Empoli, con Ghedjemis che regala il gol del pareggio ai ciociari.
Inizia bene il secondo tempo la formazione di Dionisi, che al 54′ ritrova il vantaggio con Shpendi che trova la sua doppietta personale. La reazione dei gialloblù non si fa attendere, trovando al 61′ la rete del pari: dopo un batti e ribatti all’interno dell’area azzurra, la sfera termina sui piedi di Koutsoupias che supera Fulignati da due passi.
Il Frosinone prova a trovare la rete del sorpasso, prima con Kvernadze che dall’interno dell’area sciupa un importante occasione, poi con una gran conclusione da fuori di Calò che non sorprende Fulignati. Il match termina dunque in parità, con le due squadre che si dividono la posta in palio.
Con questo pareggio Il Frosinone aggancia momentaneamente il Venezia in vetta alla classifica, salendo a quota 53 punti a +5 dal Palermo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Venezia – 53
Frosinone – 53
Monza – 51
Palermo – 48
Catanzaro – 41
Modena – 40
Juve Stabia – 38
Cesena – 37
Südtirol – 33
Empoli – 30
Carrarese – 30
Sampdoria – 29
Padova – 29
Avellino – 28
Reggiana – 25
Entella – 25
Mantova – 23
Spezia – 22
Bari – 21
Pescara – 18