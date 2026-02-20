Serie A: il Sassuolo batte 3-0 il Verona. La classifica aggiornata

Porta a casa un importante vittoria il Sassuolo, che si impone con il risultato di 3-0 sul Verona. Un incontro gestito bene da parte della formazione di Fabio Grosso, che porta a casa un meritato successo.

Dopo un primo quarto d’ora di studio tra le due squadre, al 16′ arriva la prima occasione del match per il Verona con Sarr che calcia a botta sicura trovando l’opposizione decisiva di Couibaly, il quale sporca la sfera mandandola oltre la traversa.

Al 40′ arriva la rete del vantaggio da parte del Sassuolo: Laurientè scappa sulla sinistra e appoggia al centro per l’arrivo a rimorchio di Pinamonti, che batte Montipò con un piattone preciso. Quattro minuti più tardi arriva anche la rete del raddoppio neroverde, con Berardi trova il tap-in vincente dopo il rigore sbagliato.

Nella ripresa la musica non cambia. Il Sassuolo continua ad attaccare e al 62′ riesce a trovare la rete del 3-0: Laurientè verticalizza per Berardi che parte dalla sua metà campo e arriva davanti a Montipò insaccando col mancino e firmando al sua doppietta personale.

La formazione di Grosso gestisce bene il risultato, non rischiando mai di subire gol. Nel finale gli ospiti restano anche in 10 uomini, a causa dell’espulsione al 85′ di Al Musrati per un fallo in ritardo su fadera.

Con questi tre punti il Sassuolo si porta all’ottavo posto, salendo a quota 35 punti. Notte fonda per il Verona, che resta fermo in ultima posizione con appena 15 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 61

Milan – 54

Napoli – 50

Roma – 47

Juventus – 46

Como – 42

Atalanta – 42

Sassuolo – 35

Bologna – 33

Lazio – 33

Udinese – 32

Parma – 29

Cagliari – 28

Torino – 27

Genoa – 24

Cremonese – 24

Lecce – 24

Fiorentina – 21

Pisa – 15

Verona – 15