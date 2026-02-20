Palermo-Südtirol: superata quota 23mila spettatori

Febbraio 20, 2026
Palermo Entella 3-0 (120) tifosi

Continua ad aumentare il dato sugli spettatori che saranno presenti domani al “Renzo Barbera” per assistere al match tra Palermo e Südtirol. Come comunicato dal club attraverso i propri profili social ufficiali, sono più di 23mila i tifosi palermitani che sosterranno i rosanero dagli spalti.

Una buona risposta da parte dei sostenitori del Palermo, che saranno come sempre vicini alla squadra per dargli la spinta in più per portare a casa i tre punti. Si entra nel momento più importante e decisivo della stagione, dove il calore del “Renzo Barbera” può veramente fare la differenza.

