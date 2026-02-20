Palermo-Sudtirol: i convocati di Inzaghi
PALERMO – Attraverso i canali ufficiali, il Palermo ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara contro la Virtus Entella, in programma domani alle ore 15:00 al Renzo Barbera. Nessuna sorpresa sostanziale nella lista, con il gruppo praticamente al completo.
Di seguito l’elenco dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
6 Gomes
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani