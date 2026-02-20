Palermo-Sudtirol: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

PALERMO – Attraverso i canali ufficiali, il Palermo ha reso noto l’elenco dei calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la gara contro la Virtus Entella, in programma domani alle ore 15:00 al Renzo Barbera. Nessuna sorpresa sostanziale nella lista, con il gruppo praticamente al completo.

Di seguito l’elenco dei convocati rosanero:

1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

6 Gomes

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

