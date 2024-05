Sampdoria, Yepes: «Nelle difficoltà siamo stati più uniti che mai. Grazie blucerchiati» (FOTO)

Dopo la sconfitta di ieri sera rimediata a Palermo, si sono spente definitivamente le speranze promozione della Sampdoria. Il centrocampista blucerchiato, Gerard Yepes, ha pubblicato un post sui propri profili social per ringraziare la squadra e i tifosi per quanto vissuto in questa stagione. Ecco le sue parole: «Ogni volta che siamo stati di fronte alle difficoltà, come squadra siamo stati più uniti che mai… Quando ci è mancato il fiato, vi abbiamo visto tifare e cantare più forte, e ci avete dato ancora un’altro soffio d’aria… Sempre uniti, sempre insieme. Grazie Squadra, Grazie blucerchiati».

