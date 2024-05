Cesena, Toscano: «Le decisioni sul mio futuro dipenderanno da tante variabili»

L’allenatore del Cesena, Domenico Toscano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juve Stabia. Con un pareggio i romagnoli vincerebbero la Supercoppa di Serie C. L’ex Reggina ha parlato anche del suo futuro, sempre più in bilico nonostante la promozione in Serie B. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da TuttoCesena.it:

«Io ho detto delle cose importanti sulla gente e sulla città di Cesena, nonché sulla tifoseria che non smetterò mai di ringraziare per le emozioni che ci ha dato e per quanto ci è stata vicina in tutti i momenti, condividendo anche l’amarezza e la delusione dopo la sconfitta con il Lecco. E quest’anno ci hanno sempre seguito, pur rimanendo fuori dagli stadi e facendo delle trasferte lunghissime. Poi, le decisioni non dipendono da un contratto, ma da tante altre variabili. Domani sarò l’allenatore del Cesena e voglio dare tutte le attenzioni ai miei ragazzi. Non è nemmeno questa la sede opportuna per parlare di queste cose…»