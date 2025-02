Sampdoria-Sassuolo, Semplici: «Siamo in crescita»

Leonardo Semplici, allenatore della Sampdoria, ha espresso soddisfazione per il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, sottolineando l’importanza di non aver subito gol contro una squadra di alto livello. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato la crescita della squadra, malgrado la recente sconfitta a Bolzano, che ha considerato un’occasione di apprendimento.

«A Bolzano abbiamo commesso delle ingenuità, oggi abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di grande valore. Nei numeri sembrava quasi impossibile e i ragazzi oggi hanno limitato gli avversari. Mi è piaciuta la mentalità, anche di provare a vincerla. Ci abbiamo provato e questo è positivo. Chiaramente bisogna migliorare sotto alcuni aspetti ma credo che la mentalità che la squadra sta acquisendo sia positiva. Abbiamo sentito abbastanza tutti noi la sconfitta di Bolzano e non era semplice ripartire contro una squadra come il Sassuolo. Era una gara difficile contro un Sassuolo con numeri eccellenti e gli faccio i complimenti perché stanno facendo un campionato straordinario. Noi siamo in crescita e dispiace aver bucato la partita di Bolzano ma è stata anche un insegnamento per quello che non bisogna fare e credo che la squadra stasera abbia dimostrato di voler fare un certo punto di prestazione per risalire la classifica».

«Non prendere gol contro una squadra come il Sassuolo è un aspetto importante, limitare i loro attaccanti e non solo. Lo abbiamo fatto bene. Chiaramente con l’arrivo dei ragazzi nuovi sia numericamente che a livello di qualità stiamo acquisendo una solidità diversa di quella che avevamo al mio arrivo. I numeri parlano chiaro, sotto l’aspetto difensivo subivamo troppo, e per qualsiasi tipo di obiettivo hai la fase di non possesso è determinante per l’obiettivo finale. Bereszynski l’ho visto bene. Mi fa piacere perché lui è un giocatore importante per noi e recuperarlo fa molto piacere. Bisogna metterci anche altro ma ora dopo gli arrivi anche alcuni hanno un’altra condizione per fare certi tipi di prestazioni. Credo sia stato fatto un lavoro da parte di allenatore, società e staff perché le qualità del gruppo non potevano essere quelle che hanno mostrato fino a qualche domenica fa. A Bolzano ci sono stati degli errori, la doppia ammonizione ci può stare, l’altro è stato grave e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Anche in 9 se non accadeva lo sfortunato episodio di Yepes sono convinto che non avremmo perso e potevamo anche pareggiarla in 9 e questo è di buon auspicio e quando perdi non tutti le mettono nel giusto risalto. Le ammonizioni sono state dettate dalla partita, anzi, lungi da me essere ostruzionista anche se bisognava cercare di limitarli soprattutto in attacco. È successo e vuol dire che abbiamo la giusta mentalità e il carattere anche. Bisogna avere più situazioni a nostro vantaggio per essere più pericolosi in avanti».