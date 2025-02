Metrmoman a Palermo omaggia Totò Schillaci: canta “Notti Magiche” nella sua scuola calcio

Metrmoman, il cantante itinerante conosciuto per i suoi tour urbani in cui si esibisce con un amplificatore sulle spalle, ha recentemente fatto tappa a Palermo, portando la sua arte nelle strade della città siciliana. Notoriamente apprezzato per le sue performance nelle metropolitane di tutta Italia, il cantante ha aggiunto un tocco speciale al suo viaggio palermitano.

Durante la sua visita, Metrmomen non si è limitato a esplorare le bellezze naturali e architettoniche di Palermo ma ha anche voluto rendere un tributo speciale a un eroe locale: Totò Schillaci, la leggenda del calcio italiano noto per le sue imprese durante i Mondiali di Italia ’90. L’artista ha scelto un luogo significativo per il suo omaggio, i campi della scuola calcio intitolata a Schillaci, dove ha eseguito “Notti Magiche”, il celebre inno dei mondiali di calcio del 1990, evocando ricordi di un’estate indimenticabile per i tifosi italiani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M E T R O M A N (@metroman_official)