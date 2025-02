Sampdoria-Sassuolo, Grosso: «Non è facile venire qui e concedere poco all’avversario»

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha discusso il pareggio contro la Sampdoria in una conferenza stampa. Ha elogiato la solidità e la maturità della sua squadra, sottolineando la capacità di mantenere il controllo del gioco e di non concedere grandi occasioni all’avversario. Grosso ha riconosciuto l’importanza di giocare in uno stadio impegnativo come il Ferraris e ha menzionato la necessità di un campo in migliori condizioni per favorire l’espressione delle qualità della squadra.

«Ci prendiamo sempre quello che arriva. Sapevamo di affrontare una squadra con qualità in un ambiente bellissimo ma abbiamo tenuto bene il campo, tosti, solidi, e lucidi nel cercare di colpire purtroppo non lo abbiamo fatto ma siamo stati bravi a non concedere nulla all’avversario ma guardiamo avanti. Abbiamo tenuto molto bene il campo e non è facile venire qui e concedere poco all’avversario. In certi momenti con un ritmo diverso potevamo creare più spazi e con Simone, Armand e Luca nella prima frazione, quando lo abbiamo fatto siamo diventati pericolosi per creare dei presupposti, sono arrivate sulla punizione di Berardi, Laurienté quando ci poteva essere una gestione diversa dell’arbitro che è stata diversa ma su tre situazioni se avesse deciso in maniera diversa il VAR non sarebbe intervenuto e ci teniamo».

«Verdi l’ho visto bene in settimana e sapevo che in quella zona di campo si potevano creare degli spazi, due giocatori in mediana erano più utili che uno, non aprendo gli spazi non siamo riusciti a trovare il trequarti ma abbiamo fatto una partita di grande solidità, grande maturità, non ricordo grandi occasioni create e concesse, abbiamo provato a vincere noi più di loro e usciamo dal campo con un pareggio. Condizioni del Ferraris? Il titolo sarà sul campo del Ferraris (ndr). Io non esco a vedere il riscaldamento e chi sta con me mi hanno detto che il campo non era in ottimo condizioni. Si può fare meglio ma viene utilizzato da due squadre. Questa è una squadra che ha qualità e per aiutarle a esprimere serve anche il campo. Un ambiente bellissimo, questo è uno stadio che si sente. Si sente il calore del pubblico nonostante le difficoltà che questa squadra sta attraversando e sono sicuro che daranno una mano per ambire ad altri palcoscenici perché questo è un pubblico che li merita».