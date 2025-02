Udinese, Lucca diventa un caso. Runjaic: «Non mi piace chi non rispetta le regole»

Durante la partita Lecce-Udinese, Lorenzo Lucca ha insistito per calciare un rigore assegnato alla sua squadra, nonostante le direttive della panchina che indicavano Thauvin come rigorista designato. Dopo la realizzazione del penalty, l’allenatore Kosta Runjaic ha deciso di sostituirlo immediatamente, spiegando nel post-partita che non tollera chi non rispetta le regole. Pur riconoscendo la qualità del rigore e l’importanza della vittoria, Runjaic ha sottolineato che la questione sarà affrontata all’interno dello spogliatoio nella settimana successiva.

Ecco le sue parole:

«Lucca sostituito? Non mi piace chi non rispetta le regole. Sapevamo chiaramente che Thauvin fosse il nostro rigorista prima della partita. C’è stata questa lunga discussione in cui Lucca ha deciso da solo di calciare lui e io a mia volta ho preso la decisione di sostituirlo subito dopo. Ha calciato un rigore splendido, siamo tutti felici per la vittoria e questo conta. Non è la prima volta nel calcio che giocatori discutono per un rigore o per una punizione, avremo tempo settimana prossima per parlarne nello spogliatoio e grazie a questa vittoria sarà più facile farlo. In quel momento ho deciso di toglierlo perché non mi piace chi non rispetta le regole».

