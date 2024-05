Sampdoria, ripresa la preparazione in vista del Palermo: tre assenti, in due lavorano a parte. Il report

La Sampdoria di Andrea Pirlo sta affrontando una fase intensa di preparazione in vista del turno preliminare dei playoff contro il Palermo. La sessione di allenamento di domenica, svolta al campo principale del centro sportivo “Mugnaini” a Bogliasco, è stata piuttosto variegata e mirata a ottimizzare le condizioni fisiche e tattiche della squadra.

Durante l’allenamento, i giocatori hanno partecipato a esercizi di attivazione, esercitazioni di possesso palla e corse, indicativi di un approccio che cerca di bilanciare tra il mantenimento della forma fisica e l’affinamento delle dinamiche di squadra. È interessante notare come sia stata data particolare attenzione ai giocatori meno impiegati nell’ultimo match e a quelli che non erano presenti, attraverso una partitella che ha introdotto un livello di pressione aggiuntiva.

Per quanto riguarda i singoli giocatori, ci sono stati alcuni programmi personalizzati a causa di condizioni fisiche specifiche. Stefano Girelli e Nicola Murru hanno seguito percorsi differenziati, adattati alle loro esigenze. Leonardo Benedetti è stato assente a causa di una febbre, mentre Ebrima Darboe e Estanis Pedrola hanno ricevuto trattamenti specifici per recuperare dai rispettivi infortuni, con Darboe che sta gestendo le conseguenze di un colpo ricevuto al piede destro durante l’ultimo match.

La squadra si riunirà nuovamente lunedì mattina per una nuova sessione di allenamento, continuando la preparazione per il cruciale incontro di playoff. Questa fase di preparazione è cruciale per assicurare che tutti i giocatori siano al meglio della forma fisica e tattica, pronti per affrontare il Palermo in un match che promette di essere decisivo per il proseguimento della loro stagione.